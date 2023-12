MC Loma lembra decepções que teve com pai biológico de Melanie: 'criei uma fanfic'

A funkeira MC Loma abriu o jogo em relação ao convívio com o pai biológico da filha, Melanie, de um ano. De acordo com a cantora, o pai - que não teve a identidade revelada - fez "pouco caso" da gravidez.

"Eu pensei: 'hoje vou falar para ele, a gente vai namorar, ficar velho, a gente vai criar nossa filha tudinho'. Criei essa fanfic porque eu tinha uma visão dele, tipo... Ele era um fofo comigo. Eu tinha uma visão [que ele era] o melhor pai da vida", disse a funkeira.

"Chegou uma hora que eu tive que acreditar que eu estava grávida porque só tinha eu pela minha filha. Virei essa chavinha na minha cabeça e falei: 'agora vai ser eu e ela, já que ela não tem o genitor dela aqui'", contou.

As declarações de MC Loma aconteceram nesta sexta-feira (15) no podcast "Maternidelas", comandado por Tata Estaniecki e Viih Tube. De acordo com informações do portal Hugo Gloss, a gestação não foi planejada, e o pai de Melanie chegou a duvidar da paternidade.

Loma afirmou que o homem chegou a dizer "e daí?" após a cantora revelar a gestação, exigindo exame de DNA.

MC Loma Funkeira Teve um tempo que eu queria fazer isso porque eu estava tentando provar para ele que era dele, e eu achava, na minha cabeça, que eu provando isso para ele, iria mudar totalmente, sendo que depois eu vi que tipo, ele estava c* para uma parte dele.

Nos registros, o pai de Melanie é Gabriel Farias, noivo de Mirella Santos, melhor amiga de MC Loma. O surfista assumiu legalmente a paternidade da filha da artista, fato que é bastante celebrado pela funkeira.

"Ele está comigo, acompanha tudo dela. Quando ele viu Melanie pela primeira vez e Melanie o viu foi assim, coisa de outra vida. Parecia que eles se conheciam! Melanie amou ele, se acalmou e olhar dela brilhou na hora", destacou.