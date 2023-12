Irmão de Zezé Di Camargo critica Zilu e relembra histórias do passado

Wellington Camargo, irmão do cantor Zezé di Camargo, está usando as redes sociais para trocar farpas com a ex-cunhada, Zilu Godoi. Na quarta-feira (20), Wellington fez um vídeo dizendo que Zilu não veio para o velório do pai dela e que ela “chamava todo mundo de retardado”.

Veja também

“Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos”, iniciou ele.

“O meu filho, com três para quatro anos de idade, ele estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: ‘Essas desgraças não sabem nem comer’. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas, na verdade, não é isso. Todo mundo sabe que não é isso. Porque você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade, nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é”, continuou.

O irmão de Zezé ainda disse que está cansado de ver o cantor ser alvo de críticas. “Chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente ficar calado. Cheguei num ponto em que quem cala consente, eu não vou mais calar. Tem muito mais coisas ainda”.

Se manifestou

Com as acusações, Zilu usou suas redes para se justificar. Ela negou que tenha xingado o filho de Wellington. Segundo a empresária, o menino jogou um prato de arroz e feijão dentro da piscina e ela teve que chamar a atenção dele.

Zilu ainda relatou que Zezé que fez questão de ajudá-la quando o irmão dela morreu, e disse que não veio para o velório do pai, Geraldo, já que ele morreu de Covid-19.