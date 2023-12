Fiuk não aparece em foto de Fábio Jr. com filhos em Natal e rumores de conflito aumentam

A atriz e cantora Cleo Pires compartilhou nas redes sociais uma reunião com o pai, Fábio Jr., e irmãos que aconteceu na sexta-feira (15), em São Paulo. No entanto, internautas repararam que Fiuk não esteve presente no encontro.

Quatro dos cinco filhos de Fábio Jr. apareceram na foto: Cleo, Tainá, Krizia e Záion. A ausência de Fiuk aumentou rumores de um possível conflito do ator com o pai.

"Família linda, faltou o Fiuk", escreveu uma internauta. "Família só é realmente unida quando não deixam ninguém pelo caminho. Todos sabem quem ficou de fora", pontou outro usuário.

Nenhum dos dois comentou o assunto publicamente até o momento. No início do mês, Fiuk esteve em Fortaleza para participar da Farofa da Gkay.