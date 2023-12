Thaís Fersoza relembra namoro com Bruno Gagliasso na adolescência e revela motivo de término

A atriz Thaís Fersoza relembrou o namoro com o também ator Bruno Gagliasso, nos anos 1990, em entrevista ao Quem pode, pod, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Ela tinha 15 anos quando os dois se conheceram, e ele 17.

“Conheci o Bruno quando fiz 'Malhação' pela segunda vez. Começou aquele papo e, não sei por que, ele falou assim: 'você faz aniversário 13 de abril, né? Eu também faço'. Achei que ele estava fazendo graça. Ele pegou o documento para mostrar. Começamos a conversar por causa dessa coisa de 13 de abril”, contou.

O namoro, no entanto, durou cerca de um ano, já que Bruno se mudou para a Argentina para gravar “Chiquititas”. “Lembro que cheguei ir uma vez para a Argentina com meus pais para visitar o Bruno. Mas era namoro de menina. Eu fiquei hospedada na casa da Sthefany [Brito]. Não ficava na casa do Bruno, que nessa época já morava sozinho e tinha 18 anos”.

“Ficamos um ano, muito tempo até pela idade. A gente fazia as capas de revista, era bonitinho. Existia a loucura do primeiro beijo, primeiro namoro, primeira vez. Éramos adolescentes e estávamos namorandinho, uma coisa muito lúdica, tão jovens, tão apaixonadinhos. Era um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namorinho. Minha mãe levava para eu encontrar. A gente trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança”, acrescentou.

Atualmente, Thaís é casada com o cantor Michel Teló, e Bruno com Giovanna Ewbank.