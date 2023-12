Yuri Meirelles revela que recebeu proposta sexual de R$ 70 mil após clipe com Anitta

O modelo Yuri Meirelles, que participou esse ano do reality show “A Fazenda”, negou, em entrevista ao Link Podcast, que tenha saído com homens por dinheiro. Ele ainda disse que recebeu uma proposta sexual de R$ 70 mil após participar de um clipe da cantora Anitta.

“O cara que inventou essa história, que já estou ligado quem é, ele vai tomar um processo. Isso não se faz. Eu acho ridículo gastar tempo do dia para inventar uma história de alguém que você nem conhece. Na época que gravei o clipe com a Anitta, teve coroa no Instagram que chegou me oferecendo 70 mil para fazer um bagulho oral”, iniciou ele.

“E eu não aceitei. E ainda preciso ficar ouvindo história minha disso”, continuou. Yuri ainda negou ser garoto de programa. “Se eu fosse, show, falava. Mas não é verdade. É mentira, nunca fiz, valeu, morreu. Quem quiser acreditar que acredita”.