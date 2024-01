Morre backing vocal de Taty Girl e forrozeira se pronuncia: 'Que Deus te receba, te guarde'

Tiago Barros, cantor e backing vocal da Taty Girl, morreu na noite de domingo (14). O falecimento foi informado no próprio perfil do profissional no Instagram.

"É com grande tristeza que informamos o falecimento de Tiago Barros. Logo mais divulgaremos as informações sobre velório e enterro. Agradecemos o apoio de todos nesse momento tão difícil", informou o comunicado publicado na rede social do cantor.

A causa da morte do backing vocal não chegou a ser revelada na rede social.

Taty Girl lamentou partida repentina de amigo

A cantora Taty Girl usou o perfil do Instagram para lamentar a partida repentina do amigo dos palcos.

Taty Girl Cantora Obrigado por tudo meu amor. Que Deus te receba, te guarde, te perdoe e te mantenha num lugar lindo e feliz!

Na tarde de sábado (13), Tiago Barros postou stories em momento de lazer com amigos em clube, na Praia de Icaraí, em Caucaia (CE). Em vídeos, ele apareceu cantando em momento de confraternização com os amigos.

Bruno Severo e Greyci, outros dois backing vocals da cantora Taty Girl, também prestaram homenagem ao amigo.

Eu não vou aguentar de saudade, amigo. Como eu falava pra todo mundo: 'era doida, mas era minha amiga'. Quando estávamos juntos era só alegria", escreveu a cantora Greyci.

Bruno Severo lembrou em texto sobre o quanto o Tiago gostava de viajar. "Eu sempre brincava com você, falando que você vinha só com a vida viajar, mas a verdade é que sua vida sempre foi o mais importante. Ainda sem acreditar. Estará sempre em nossos corações".

