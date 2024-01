Enterro de cantor Ton Ferreira acontece em São Paulo, neste sábado (13)

O enterro do cantor Everton da Silva Ferreira, 34, conhecido artísticamente por Ton Ferreira, foi programado para acontecer às 10h30, deste sábado (13), em São Paulo. A família do artista optou por realizar o sepultamento no cemitério do Morumbi.

Ton Ferreira, que estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro, foi encontrado morto em São José dos Campos, Interior de São Paulo, na manhã de sexta-feira (12). O corpo do artista foi localizado pela Polícia Civil em um terreno baldio na Zona Leste da cidade.

Adriele Stephanie, companheira do cantor, publicou as informações sobre o enterro do artista no Instagram.

"Além da tatuagem na pele, das lembranças na mente, dos quatro filhos, estará sempre em mim. Minha vida", escreveu Stephanie nos stories da rede social.

Legenda: Nota de falecimento publicada pela companheira de Ton Ferreira Foto: Reprodução/Instagram

Cantor havia sumido após um show

Antes de a Polícia encontrar o corpo do cantor, Adriele Stephanie havia feito declarações nas redes sociais com pedidos de ajuda para encontrar o marido.

A última vez que o cantor havia sido visto foi no dia 5 de janeiro após um show em São José dos Campos.

Ton Ferreira tinha 18 anos de carreira. Ele havia inciado vida artística aos 15 anos, com ajuda de um irmão. Na trajetória musical, somava passagens por bandas de baile.