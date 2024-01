Morre cantor Edivan, da dupla com Gisele, em São Paulo

O cantor sertanejo Aparecido Antonio dos Santos, conhecido como Edivan, morreu nesta terça-feira (9), em Rio Preto, no Interior de São Paulo. Conforme o Diário da Região, o corpo dele foi encontrado na própria residência com suspeita de infarto.

Nas redes sociais, o músico Dudu Perna confirmou a informação. "Acabei de receber a notícia de que o Edivan, da dupla Edivan&Gisele, faleceu. Foi encontrado sem vida há alguns minutos. O filho deles me ligou e me contou isso agora. Entrevistei eles há pouco mais de um mês. Eu estava ajudando eles com o Instagram e eles estavam muito felizes. Parece que foi infarto", disse.

Aparecido era casado há mais de três décadas com Gisele. Os dois se conheceram em um festival e lançaram dois discos, um em 2014 e outro em 2015. Interpretando clássicos da música sertaneja, a dupla fez sucesso nas redes.

O músico também lançou o CD Boi Bão, em parceria com Sonelli, em 1984. Ele deixa os filhos Rafael e Gabriel.