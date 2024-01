Blogueira Isa Gomes é condenada a 30 anos de prisão por encomendar 'susto' que causou morte de ex

A blogueira Isabela Gomes Pereira, de 29 anos, foi condenada a 30 anos de prisão por encomendar um "susto" que resultou na morte do ex-namorado dela. O caso aconteceu no dia 28 de junho de 2022, em Contagem, na Grande BH. Outros três homens também foram condenados por envolvimento no crime.

Isa teria contratado os homens para dar "um susto, a ponto de deixá-lo em coma, no hospital", segundo informações obtidas pela investigação, apontando também que ela teria encontrado com os homens na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

A Polícia Civil aponta que Leandro Rezende Morais foi morto por asfixia comandada por Henrique Francisco Ramos Flores, Sinval Júnio Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel. Os três homens, junto de Isa Gomes, invadiram a casa de Leandro.

O crime teria sido planejado por vingança, já que a influenciadora estava incomodada com o fim do relacionamento, junto da promessa aos homens de que objetos de valor poderiam ser encontrados na residência. Segundo ela, ouro e dinheiro em espécie estavam no local e os três poderiam dividi-los.

A investigação aponta que Isa buscou os suspeitos no próprio carro e seguiu até o endereço da vítima, quando um deles pulou o muro e abriu o portão para os demais.

Leandro foi agredido e asfixiado até perder a consciência após ser encontrado dormindo. Em seguida, a mulher e os outros suspeitos deram chutes na vítima, que veio a óbito. Um celular, televisor, perfumes, tênis, roupas, caixas de som portáteis e um carro avaliado em R$ 97 mil foram levados.

Segundo a Polícia Civil, o homem assassinado teve as mãos amarradas com uma extensão elétrica e asfixiado com o cabo de um circulador de ar.

A imagem passada por Isa nas redes sociais era outra, diferente da de quem poderia cometer tal crime. A mulher apresentava cosméticos para venda e se dizia criadora de um procedimento estético para boca. Além disso, ela também gostava de postar frases motivacionais para os seguidores.

Agressões em relacionamento

Registros de ocorrências envolvendo o ex-casal foram realizados desde 2021. Em setembro daquele ano, Isabela teria procurado uma companhia da PM para informar que havia sido agredida por Leandro com tapas e puxões de cabelo.

Legenda: Isa Gomes acumulava seguidores nas redes sociais, onde vendia cosméticos Foto: reprodução/Instagram

O homem, entretanto, negou, afirmando que teria sido ofendido pela mulher com as seguintes palavras: 'você é um vagabundo, traficante, ladrão de carga'.

Já em abril deste ano, ela afirmou, também em boletim, que os dois se envolveram em uma discussão em um restaurante da Pampulha, quando se agrediram. Ele, em contrapartida, alegou que a mulher teria chegado ao estabelecimento exaltada, roubou a carteira dele e recusou a devolução do objeto.

Em nota ao g1, a Polícia Civil afirmou que "o inquérito instaurado em setembro de 2021 apurava fatos de violência doméstica praticados supostamente por Leandro Rezende Morais. Com o falecimento do suspeito extingue-se a punibilidade e o procedimento segue para o judiciário".

Agora, Isa Gomes foi sentenciada a 30 anos de reclusão por crime cometido por motivo torpe. Segundo a decisão do juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, a condenada demonstra "uma maior periculosidade", já que ela planejou o crime e envolveu outras três pessoas.

Os outros três homens foram condenados a 22 anos e meio, considerando que não tinham antecedentes criminais e não possuíam motivação para o crime. Em nota, enviada ao g1 Minas, o advogado de Isa Gomes afirma que recorreu decisão por intermédio de recurso de apelação criminal.