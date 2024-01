Novas imagens mostram momento da queda de helicóptero da PRF em BH; veja vídeo

Novas imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento exato do pouso de emergência do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que transportava uma das vítimas do acidente entre duas carretas na segunda-feira (8), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O vídeo foi registrado por uma câmera instalada em um veículo que passava pela Avenida Tereza Cristina no momento do incidente. As imagens mostram a aeronave caindo exatamente entre o automóvel responsável pelo registro e o que trafegava logo atrás.

Apesar dos danos, o pouso de emergência foi considerado "controlado". Estavam seis ocupantes na aeronave: três agentes da PRF, dois enfermeiros e uma vítima da colisão de trânsito. "Estávamos em seis. Todo mundo bem, ninguém se feriu, graças a Deus. O local foi o melhor possível, depois que a gente teve a queda de rotação. Infelizmente, a cauda bateu na cerca", disse ao g1 o comandante da PRF, Aurélio Leal.

Telhas foram arrancadas

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o helicóptero decolando na pista do Anel Rodoviário e o rotor principal sendo atingido por telhas arrancadas de telhados de residências da região. O Globo detalhou que as partes dos telhados que voaram foram arrancados pela força da corrente de vento gerada pela hélice da aeronave. Assista:

#URGENTE



Helicóptero Leonardo AW119Kx Koala da Polícia Rodoviária Federal perde potência após a decolagem durante resgate e cai em avenida de Belo Horizonte: pic.twitter.com/78IGAqULAP — AEROIN (@aero_in) January 8, 2024

Além disso, segundo o g1, a colisão com as telhas atingiu o telhado da residência de uma mulher, que sofreu ferimentos no braço. "Na hora que ele [helicóptero] subiu, as telhas caíram dentro de casa. Para não machucar meu filho, pulei em cima dele. O helicóptero saiu com um barulho esquisito e do nada começou a cair tudo", relatou a auxiliar administrativo Elisa Loures.