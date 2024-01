Piloto de helicóptero desaparecido em São Paulo tem uma série de irregularidades na carreira

Desaparecido com mais três viajantes desde 31 de dezembro, o piloto Cassiano Tetê Teodoro acumula irregularidades na carreira. Primeiro, ele não possuía licença específica para realizar voos comerciais. No seu histórico, ainda há uma cassação e voo com excesso de peso.

O Fantástico revelou neste domingo (7) que, em janeiro de 2020, ele precisou fazer um pouso de emergência em um edifício de São Paulo devido a excesso de peso na aeronave. Em setembro de 2021, outro susto: o piloto teve a licença cassada em uma investigação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no Campo de Marte, em São Paulo.

Isso porque teria tentado fugir dos fiscais durante a ação, o que foi classificado como uma grave fraude pela Anac.

Cassiano cumpriu as exigências para reaver sua licença e voltou a voar normalmente. Até o fim de dezembro. Naquela data, ele saiu de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral paulista, a bordo do helicóptero Robinson R44. Com ele, três passageiros: Raphael Torres de Oliveira, de 41 anos; Luciana Rodzewics, de 46 anos; e sua filha Letícia Rodzewics, de 20 anos.

Prenúncios

Letícia fez registros das más condições climáticas durante o voo, na altura da Serra do Mar. Isso teria levado o piloto a pousar no meio do trajeto, área que foi localizada pela Polícia Civil posteriormente. Entretanto, a aeronave foi localizada, menos os ocupantes.

O helicóptero teria pousado em uma região descampada, já que não poderia operar em condições de visibilidade, segundo a Força Aérea Brasileira.