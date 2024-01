Helicóptero que desapareceu em SP fez pouso de emergência antes de retomar voo e sumir

A Polícia Civil identificou um local onde o helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro de 2023, em São Paulo, teria feito um pouso de emergência antes de retomar o voo e sumir. O local fica em Paraibuna, perto de uma represa.

No entanto, nenhum sinal da aeronave ou dos passageiros foi localizado até o momento. As buscas pela aeronave entraram no sétimo dia neste domingo (7).

Legenda: A aeronave que desapareceu é um helicóptero, modelo Robinson R44 (foto), nas cores cinza e preta Foto: Divulgação

Três passageiros e o piloto estavam a bordo do helicóptero, que desapareceu no litoral norte paulistano após ter decolado do Aeroporto do Campo de Marte com destino a Ilhabela. A Aeronave, modelo Robinson R44, sumiu dos radares cerca de duas horas depois da decolagem.

Buscas

As buscas pela aeronave iniciaram no dia 1º de janeiro, com apoio de forças da Polícia Militar, Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Para localizar a aeronave e os passageiros, drones com infravermelho, rádios via satélite, monitores e aeronaves estão sendo utilizados.

Aeronave desaparecida

O helicóptero decolou, às 13h15 do último domingo (31), do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30.

A aeronave que está realizando as buscas conta com um sistema de busca que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.

A aeronave decolou com quatro pessoas, sendo identificados como Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael estavam a bordo do helicóptero. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro.

As buscas estão concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraibuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.