Seleção da Série B de 2024: veja os melhores jogadores

A Série B do Brasileiro de 2024 chegou ao fim. Em uma das edições mais disputadas da história, com os acessos de Santos, Mirassol, Sport e Ceará definidos na última rodada, a competição teve destaques individuais de diferentes equipes. A plataforma SofaScore, especializada em estatísticas, elegeu a seleção dos melhores do torneio.

Por meio de notas concedidas a cada partida, a avaliação foi realizada para a escolha de um time ideal, escalado no esquema 3-4-3. O Vovô teve dois nomes na lista, ambos do ataque: Erick Pulga, artilheiro da competição com 13 gols, além de Saulo Mineiro, com 11 bolas na rede e seis assistências. A maior nota foi concedida para Guilherme, com 7,82 de média, única peça do Santos listada.

O Sport também teve apenas um: o meia Lucas Lima, líder de assistências da competição, com 10. Para fechar os membros do G-4, o Mirassol contou com o zagueiro Luiz Otávio e o meia Danielzinho. Os demais times com jogadores selecionados foram: Avaí (Tiago Pagnussat), Operário-PR (Willian Machado), CRB (Gegê) e Goiás (Tadeu e Lucas Ronier). Veja abaixo a seleção da Série B do Brasileiro de 2024.

Seleção da Série B de 2024 (SofaScore)

GOL - Tadeu (Goiás) | Nota: 7.18

ZAG - Tiago Pagnussat (Avaí) | Nota: 7.19

ZAG- Willian Machado (Operário-PR) | Nota: 7.14

ZAG - Luiz Otávio (Mirassol) | Nota: 7.22

VOL - Danielzinho (Mirassol) | Nota: 7.33

VOL - Gegê (CRB) | Nota: 7.24

MEI - Lucas Lima (Sport) | Nota: 7.37

MEI - Lucas Ronier (Goiás) | Nota: 7.36

ATA - Guilherme (Santos) | Nota: 7.62

ATA - Erick Pulga (Ceará) | Nota: 7.37

ATA - Saulo Mineiro (Ceará) | Nota: 7.17