Menino de 10 anos alcança pontuação máxima em teste de QI e supera Albert Einstein e Stephen Hawking

O jovem Krish Arora, de 10 anos, foi aceito na Mensa International — conhecida por ser a mais antiga e prestigiada sociedade de alto QI do mundo — depois de conquistar a 162 pontos no teste de QI, sendo a pontuação máxima do teste. O morador do Reino Unido agora integra o 1% dos maiores gênios do mundo.

Com sua colocação, ele superou Albert Einstein e Stephen Hawking, que ambos tiraram 160 no QI. Em entrevista ao jornal The Sun, o estudante comentou sobre o privilégio da conquista. O teste de QI é supervisionado pela Mensa para QI, sendo dividido em duas seções para avaliar a agilidade mental.

“Sinto-me privilegiado por ser aceito pela Mensa e estou pasmo ao notar que meu QI é maior que o de Einstein". Krish Arora Menino gênio

A mãe de Krish, Mauli Arora, 50 anos, comentou que percebeu o potencial do filho quando ele começou a ler fluentemente aos 4 anos. “Quanto mais velho ele fica, mais lutamos para acompanhá-lo. É um desafio para nós, mas também um prazer”, declarou. O marido Nischal, de 52 anos, também ajuda na criação.

Veja também Ciência Foto inédita mostra estrela de fora da Via Láctea em fase final de sua vida; veja imagem Ciência Estudo aponta que luzes em pranchas de surfe podem evitar ataques de tubarões; entenda

“Krish é como uma esponja — ele absorve tudo. Ele se destaca em absolutamente tudo o que faz", acrescentou.