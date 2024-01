Miss trans que denunciou delegado por estupro pede justiça: 'Espero o apoio de todo mundo'

A miss trans Jade Fernandes, que denunciou ter sido estuprada pelo delegado Kleyton Manoel Dias, pediu justiça pelo crime. “Mulheres como eu sempre são silenciadas, mas nesse caso eu espero contar com o apoio de todo mundo", disse ela, em vídeo. Dias é suspeito de ter abusado da vítima após oferecer uma carona na saída de uma festa. Ele nega as acusações.

“Eu sofri abuso, fui vítima. Eu não poderia deixar de denunciar esse fato que ocorreu na noite de quinta-feira. Eu fui a um evento de um amigo onde eu acabei conhecendo o acusado. E, enfim, o desfecho final vocês já sabem”, afirmou Jade em vídeo publicado em reportagem da TV Anhanguera.

O delegado foi afastado das funções na 8ª Delegacia Distrital de Goiânia. A partir da próxima segunda-feira (8), ele irá cuidar apenas de trâmites administrativos na corporação.

Na última sexta-feira (5), após o crime, a miss conseguiu uma medida protetiva contra o delegado. Com a decisão, ele deve manter distância mínima de 300 metros da miss e de seus familiares, sem tentar qualquer tipo de aproximação.

O acusado também não pode manter contato por qualquer meio de comunicação, como mensagens ou ligações telefônicas. Segundo a determinação, Dias também está proibido de frequentar os mesmos locais que a vítima. Em caso de descumprimento, ele poderá ser preso em flagrante.

Em nota enviada ao g1, o delegado negou a acusação. Ele ressaltou que "irá provar sua inocência" e que está "muito abalado com o ocorrido".

ENTENDA O CASO

O delegado Kleyton Manoel Dias, da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, é investigado por suspeita de estuprar Jade Fernandes. Conforme reportagem da TV Anhanguera, o crime teria ocorrido quando ele ofereceu carona para ela após uma festa em Goiânia (GO).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, assim que tomou conhecimento do fato, adotou todas as medidas necessárias para o esclarecimento. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher (Deam) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.

De acordo com a vítima, o delegado ofereceu carona a ela e a uma outra mulher na madrugada de sexta (5), mas quando ficou sozinha com o policial, ele a teria levado até o porta-malas do carro, onde a abusou sexualmente.

Jade divide casa com o amigo Ricardo Amaral Dias, que relatou que a miss chegou em casa dopada e bastante ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e Jade foi levada para um hospital. Segundo o amigo, ela relatou ter sido ameaçada pelo delegado.

