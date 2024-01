Suspeito de estuprar ex-miss trans, delegado é afastado das funções

O delegado Kleyton Manoel Dias, suspeito de estuprar a ex-miss trans Jade Fernandes, foi afastado das funções na 8ª Delegacia Distrital de Goiânia. A partir da próxima segunda-feira (8), o homem passará a cuidar apenas de trâmites administrativos na corporação. O suspeito nega a acusação de estupro.

Jade também conseguiu garantir na Justiça que Dias seja impedido de se aproximar dela e de sua família. A decisão foi publicada na sexta-feira (5) e obtida pela TV Anhanguera.

Nela, o juiz plantonista Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro determina que o delegado fique a uma distância de pelo menos 300 metros da vítima. O magistrado também veda qualquer tipo de contato entre o acusado e Jade, além de seus familiares.

Em nota enviada ao g1, o delegado negou a acusação e disse que se coloca à disposição das autoridades na investigação do caso. Ele ressaltou que "irá provar sua inocência" e que está "muito abalado com o ocorrido".

Entenda o caso

O delegado Kleyton Manoel Dias, da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, é investigado por suspeita de estuprar Jade Fernandes. Conforme reportagem da TV Anhanguera, o crime teria ocorrido quando ele ofereceu carona para ela após uma festa em Goiânia (GO).

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, assim que tomou conhecimento do fato, adotou todas as medidas necessárias para o esclarecimento. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher (Deam) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.

De acordo com a vítima, o delegado ofereceu carona a ela e a uma outra mulher na madrugada de sexta (5), mas quando ficou sozinha com o policial, ele a teria levado até o porta-malas do carro, onde a abusou sexualmente.

Imagens da TV Anhanguera mostram o delegado deixando a mulher em casa completamente nua. Um amigo da vítima disse que ela chegou em casa dopada e bastante ferida. O Samu foi acionado e a vítima foi levada para um hospital.