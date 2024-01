Cantor sertanejo Ton Ferreira é encontrado morto em SP

O cantor sertanejo Ton Ferreira, que estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro, foi encontrado morto em São José dos Campos, Interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (12). O corpo do artista foi localizado pela Polícia Civil em um terreno baldio na Zona Leste da cidade. O caso está sob investigação pelo 6°DP.

O corpo de Everton da Silva Ferreira, de 34 anos, foi encaminhado pela Urbanizadora Municipal (Urbam) ao Instituto Médico Legal (IML). A Secretaria de Segurança Pública informou que o sertanejo havia sido visto pela última vez na madrugada de sexta-feira (5), na rua Serra da Mantiqueira, no bairro Jardim Anhembi.

Ainda conforme o órgão, o cantor saiu para fazer um show em um estabelecimento e, após a apresentação, levou o tecladista para casa e não retornou mais.

Homenagem da esposa

Adriele Stephanie, viúva de Ton Ferreira, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao sertanejo. No Instagram, ela publicou uma série de fotos ao lado do cantor. "Para sempre será a minha vida", escreveu ela na legenda da publicação.

Legenda: Homenagem de Adriele Stephanie, viúva de Ton Ferreira Foto: Reprodução/Instagram

Último post nas redes sociais

A última publicação do cantor no Instagram foi uma homenagem à mulher pelos 10 anos juntos, feita no dia do desaparecimento, em 5 de janeiro. Adepto das artes marciais, Ton costumava divulgar momentos no esporte e com a família. Atualmente, a conta do vocalista na rede social tem quase 40 mil seguidores.

Ferreira tinha 18 anos de carreira e deu início à vida artística aos 15 anos, com ajuda de um irmão. Passou por bandas de baile, duplas até enveredar para o sertanejo.

"Viajei muito e trabalhei muito até aqui. Tropecei, sim, mas me levantei mais forte. A música faz parte da minha vida e hoje tenho certeza que Deus me deu esse dom para levar alegria a vocês. Obrigado minha família e esse público maravilhoso por nunca desistir de mim", escreveu Ton em uma de suas publicações no Instagram.