Rafa Kalimann desmente affair com Gustavo Mioto: 'sempre fomos próximos'

Rafa Kalimann, de 30 anos, passou a ser atacada na internet, nos últimos dias, por sua suposta aproximação com Gustavo Mioto. O cantor ficou solteiro recentemente, após o fim do namoro com Ana Castela. Fãs revoltados do ex-casal passaram a criticar a apresentadora e influenciadora digital.

Veja também

Amigos de longa data, a famosa se deparou com os comentários maldosos após receber o sertanejo em sua mansão. Ao ler um post sobre o assunto, ela resolveu desabafar nessa quarta-feira (4).

“Ai eu começo a receber um monte de ataque de graça por conta de suposições incabíveis assim. Uma teoria completamente sem fundamento. Sou amiga do Mioto há anos (…) e sempre fomos próximos, com carinho e respeito um pelo outro”, afirmou a ex-BBB.

Leo Dias foi um dos que deu a entender que algo a mais rolava entre os dois, ao afirmar que Gustavo e Rafa foram vistos interagindo em uma live da cantora Maraisa, em festa que ocorreu em São Paulo na quinta-feira (28). “Eu descobri que Gustavo Mioto foi para uma festinha na casa de Rafa Kalimann semanas antes”, declarou o colunista.

A artista aproveitou para desmentir Leo Dias. “Você não 'descobriu' que ele estava em uma festinha na minha casa, porque postamos isso com total tranquilidade no dia. Mais uma vez eu vou ser atacada porque você não tem responsabilidade com suas suposições… E sinto muito pela Ana (que eu adoro!!!) que precisa ficar vendo isso na internet logo após um término. Mas, vale tudo por mídia, né?”, disparou a nova atriz da Globo, que estreia em novelas em 2024, quando viverá uma vilã.

Foto: Reprodução/Twitter

Em sua conta no X (antigo Twitter), ela também falou, ainda nesta quarta-feira (4) sobre o assunto em uma resposta ao programa “Fofocalizando”: “Vou frisar aqui o que respondi no Instagram, pra que fique bem claro: mais uma suposição incabível e sem noção alguma. (…) Não tem graça alguma”.

Vale ressaltar que o término dos sertanejos foi anunciado no último dia 25 de setembro, e a festa de Rafa ocorreu apenas alguns dias após o anúncio. Gustavo Mioto, de 26 anos, e Ana Castela, de 19 anos, estavam juntos há três meses e alegaram que o fim da relação se deu por conta da agenda e pelo ‘timing’ diferente. Apesar disso, ressaltaram que o término foi amigável e que ambos torcem muito um pelo outro.