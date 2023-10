Vera Fischer coloca à venda cobertura no Leblon por R$ 6 milhões; veja fotos

A atriz Vera Fischer está deixando o bairro Leblon, no Rio de Janeiro. Nome icônico da TV brasileira, ela colocou uma cobertura, no valor de R$ 6 milhões, disponível para venda. A informação é do jornal Extra.

Conforme o jornal carioca, o imóvel tem 240 metros quadrados, quatro quartos, cinco banheiros e dois andares.

Veja também

No piso superior está a piscina, que serviu de cenário para vários ensaios da artista, e conta com uma grande área descoberta.

O próximo endereço da atriz fica no bairro Jardim Botânico, também localizado na Zona Sul do Rio.

No anúncio da cobertura, é possível ver os detalhes da decoração do apartamento da atriz, como alguns dos quadros pintados por ela, uma grande coleção de filmes e até o quarto onde a estrela da televisão dormia. Além do closet de Vera, ainda com suas roupas e acessórios.

Veja fotos do apartamento milionário:

Legenda: Uma das salas de apartamento Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Quarto de Vera Fischer Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Closet do quarto de Vera Fischer Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Corredor interno de apartamento de Vera Fischer Foto: Reprodução/Instagram