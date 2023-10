Grazi Massafera e Cauã publicam fotos em locais semelhantes, e assessoria da atriz se manifesta

Nessa quarta-feira (4), os atores Grazi Massafera e Cauã Reymond, que já foram casados e são pais de Sofia, de 11 anos, publicaram fotos em meio à natureza. Logo após as publicações, os fãs do artista começaram a especular que os dois estariam juntos no local.

No entanto, a assessoria da ex-BBB explicou o que aconteceu, em nota enviada ao Metrópoles. Conforme a equipe de Grazi, as imagens foram feitas em horários diferentes. A atriz estava se preparando para um novo trabalho, o remake de “Dona Beja”.

“Ela está se preparando para uma personagem e até escreveu isso. Como sempre, especulam… Internet criando histórias que não existem”, disse a nota da assessoria.

Apesar de estarem separados desde 2013, Grazi e Cauã mantém um bom relacionamento.