Modelo brasileira namorada de Vincent Cassel ganha elogio do ator

A modelo brasileira Narah Baptista, de 27 anos, tem chamado atenção nas redes sociais por sua beleza e pelas mensagens apaixonadas que recebe do novo namorado, o ator francês Vincent Cassel, 56.

No Instagram, a mulher compartilha fotos profissionais e em praias. Nos últimos dias, Sarah compartilhou um clique com parte do biquíni desamarrado na praia de Ipanema, no Rio. Vincent logo a elogiou: Você é tudo e mais”, disse ele. Nas últimas três semanas, o ator tem deixado mensagens públicas no Instagram da namorada. Em uma delas ele a chamou de “Narinha”.

Vincent e Narah foram vistos juntos pela primeira vez no início de setembro, no Rio. Meses atrás, o ator se separou da também modelo Tina Kunakey, com quem ficou casado por cinco anos.

Além de brasileira, Narah tem origem australiana, onde morou com a mãe por oito anos. Em 2020, ela concorreu ao Miss Austrália e ficou no top 15 da competição