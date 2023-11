Gustavo Mioto celebra aniversário de 20 anos de Ana Castela com declaração e galeria de fotos

Gustavo Mioto usou seu perfil no Instagram para prestar uma declaração especial à namorada, na última quinta-feira (16). O motivo é que Ana Castela estava comemorando aniversário de 20 anos.

Veja também

Em homenagem, Mioto reuniu uma série de imagens ao lado de Castela. Ele incluiu registros da última viagem do casal aos Estados Unidos e momentos em que a boiadeira aparece fazendo brincadeiras, a sua marca registrada.

A celebração foi acompanhada dos dizeres: "Feliz aniversário, minha princesa! Que Deus te conserve assim, você! Tem sido incrível dividir a vida contigo, e rir das teorias e maldades por aí… te amo, Ana Flávia". Em seguida, a morena respondeu: "Te amo, meu gato".

Os stories do cantor também trazem momentos de comemoração com a amada. Em um deles, a jovem dá um beijo carinhoso no rosto de Gustavo. A legenda do vídeo traz: "Aniversariante velha de 20 anos".

Vale lembrar que Mioto e Ana Castela assumiram o namoro publicamente em junho de 2023 após meses de especulações. No entanto, o romance chegou ao fim em setembro. Os dois passaram apenas algumas semanas afastados e logo reataram o romance, em 25 de outubro.