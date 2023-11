Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, posta nova foto com o filho na UTI: 'continue evoluindo'

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, publicou nesta quinta-feira (16) uma foto com o filho do casal, Arthur, que está em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em Fortaleza desde que nasceu, em julho deste ano. "Você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme", pediu a mãe.

A postagem foi feita no Instagram da influenciadora. "Meu amorzinho, tenho tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos", continuou ela.

A mesma foto também foi publicada por Ingra nos 'Stories', mas com outra legenda: "Uma mulher de fé vê milagres acontecerem. Deus está me guiando todos os dias, me fortalecendo. Você é perfeito, filho. Você é lindo. Eu amo você", escreveu.

O que tem o filho de Zé Vaqueiro?

Arthur está tratando uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 12.