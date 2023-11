João Gomes usa gibão do ateliê de Espedito Seleiro no Grammy Latino

Nesta quinta-feira (16), aconteceu o Grammy Latino em Sevilha, na Espanha, e o cantor João Gomes compareceu ao evento usando peças do ateliê cearense Espedito Seleiro.

O artista usou um chapéu de cangaceiro e um gibão feito por Maninho Seleiro, filho do Mestre da Cultura brasileira, Espedito Seleiro.

"Descendo e representando o sertão pernambucano… o nosso nordeste brasileiro. Gibão, chapéu e eu ainda muito conto com meu Deus que tá no céu", escreveu João no Instagram.

O cantor foi indicado para a categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Em Língua Portuguesa com o projeto "Raiz", mas acabou não vencendo. O prêmio foi para Gaby Amarantos por "TecnoShow".

"Não foi dessa vez mas tô muito mais que realizado em ter conhecido essa festa… em ter participado. Obrigado a todos que estavam na torcida, vocês são maravilhosos comigo eu me sinto muito abençoado por Deus. Tem sido uma benção", declarou.