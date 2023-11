Grammy Latino 2023: saiba como acompanhar e veja vencedores

A 24ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira (16) pela primeira vez em Sevilha, na Espanha. Ao todo, serão 56 categorias para premiar grandes nomes da música latina, inclusive brasileiros como IZA, Marília Mendonça, Thiaguinho e João Gomes.

O Grammy Latino possui categorias específicas para músicas em português: Melhor Álbum de Pop Contemporâneo; Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa; Melhor Álbum de Música de Raízes; Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa; Melhor Canção; Melhor Álbum de Música Sertaneja; Melhor Álbum de Samba/Pagode; Melhor Álbum de Música Popular Brasileira; e Melhor Álbum de Música Cristã.

Onde assistir ao Grammy Latino 2023?

No Brasil, o evento irá ao ar exclusivamente no canal BIS e no Globoplay, que oferecerá a transmissão gratuitamente para não assinantes, a partir das 21h30. O evento já iniciou a divulgação de alguns nomes dos vencedores.

Veja vencedores já divulgados e brasileiros na disputa:

MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo – Bryan Behr

Em Nome da Estrela – Xênia França (Vencedora)

Hodari – Hodari

Quintal – Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 – Rubel

MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Não Me Espere Na Estação – Lô Borges

Jardineiros – Planet Hemp

Meu Esquema – Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor – Titãs



MELHOR INTERPRETAÇÃO URBANA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Da Favela Pro Asfalto – Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso De Amigo – GIULIA BE

Fé – Iza

Distopia – Planet Hemp Featuring Criolo

Good Vibe – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas



MELHOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

Negra Ópera – Martinho Da Vila (Vencedor)

Resenha Do Mumu – Mumuzinho

Desse Jeito – Maria Rita

Sambasá – Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

Mil Coisas Invisíveis – Tim Bernardes

Vem Doce – Vanessa da Mata

D – Djavan

Serotonina – João Donato (Vencedor)

Daramô – Tiago Iorc



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel – Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Decretos Reais – Marília Mendonça (Vencedor)

Raiz – Lauana Prado



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA

TecnoShow – Gaby Amarantos (Vencedora)

Portuguesa – Carminho

Raiz – João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater

Erva Doce – Gabriel Sater



MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Algoritmo Íntimo – Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier, songwriters (Criolo, Ney Matogrosso)

Do Acaso – Ronaldo Bastos & Chico César, songwriters (Alice Caymmi Featuring Chico César)

Num Mundo De Paz – Djavan, songwriter (Djavan)

Que Tal um Samba? Chico Buarque, songwriter (Chico Buarque Featuring Hamilton de Holanda)

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc & Duda Rodrigues, songwriters (Vencedor)



MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA CRISTÃ (LÍNGUA PORTUGUESA)

30 Anos -Vol 1 – Aline Barros

Novo Tempo – Casa Worship

Único – Fernandinho

Preto No Branco Vertical – Preto No Branco

Nós – Eli Soares (Vencedor)

*Esta lista será atualizada conforme a divulgação dos premiados.