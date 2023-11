Filha de Mingau comenta estado do pai, que está há 80 dias na UTI: ‘Milagre’

A filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor baleado na cabeça há quase dois meses e meio, deu entrevista, na madrugada desta quarta-feira (15), ao programa "The Noite", de Danilo Gentili. Isabella Aglio, de 27 anos, falou sobre o processo de recuperação do pai, o qual definiu como um "milagre". O músico, cujo nome é Rinaldo Amaral, está na banda que faz parte do elenco fixo do programa do SBT.

"Ele está bem. É um milagre, né? A gente pode colocar que é um milagre. Mas lógico que é um trauma muito grande. A gente precisa ter paciência. Não é no nosso tempo", reforçou a filha do artista, acrescentando que ele vem recebendo o tratamento indicado e "muito amor".

Já são quase 80 dias do baixista na UTI, lutando pela sobrevivência. Tanto tempo fez com que fosse necessário que a família de Mingau criasse uma "vaquinha" online para receber doações para custear o tratamento dele. Questionada sobre como está a parte física do pai, já submetido a pelo menos três operações nesse período após o tiro que atravessou seu cérebro, Isabella comentou: "Hoje a gente vê o Mingau ali, não é? Mas ele não fala e está com traqueostomia", explicou a respeito do procedimento realizado no músico em 11 de setembro.

"Ele enxerga, ele segue com o olhar. Meu pai abriu o olho faz um tempo já e tem movimentos nas extremidades, mexe o pé. Eu fiz coceguinha e ele reage, mexe, tem picos de consciência".

Em comunicado enviado ao site Estrelando, os médicos afirmaram que Mingau não tem previsão de alta, mas apresenta melhoras. Ele também vem recebendo suporte clínico e fisioterapêutico.

Relembre o caso

Mingau teve o carro alvejado em setembro, enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ). As investigações apontam que o crime foi cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de atirar em Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso em outubro, em Taubaté (SP).