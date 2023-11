Família de Mingau cria vaquinha online para custear o tratamento após incidente

A campanha de arrecadação para pagar o tratamento de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor que foi baleado na cabeça, já atingiu R$ 100 mil em doações, segundo informações do Portal Uol.

Intitulada “Juntos pelo Mingau”, a campanha foi idealizada pela família do músico na última sexta-feira (10) e todo valor arrecadado será para ajudar nas despesas do tratamento.

A meta é arrecadar R$ 600 mil. Desse valor, R$ 320 mil são para pagar as despesas das duas cirurgias pelas quais o músico já passou. Mais R$ 15 mil para uma cadeira de rodas, e R$ 3 mil serão destinados para a compra de luvas robóticas para a reabilitação.

O restante será utilizado na próxima cirurgia de Mingau, que deve acontecer em até seis meses. O procedimento será a colocação de uma prótese, informa a página da campanha de financiamento coletivo.

RELEMBRE O CASO

Mingau teve o carro alvejado em setembro deste ano enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de balear Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso em outubro, em Taubaté (SP).