Grávida de João Gomes, Ary Mirelle diz que bebê chuta mais após cirurgia

A influenciadora Ary Mirelle, companheira do cantor João Gomes, respondeu uma série de perguntas dos seguidores sobre a cirurgia de cerclagem que passou na última semana. Ela revelou ainda sobre ter criado medo em ter que passar por futuros procedimentos.

"Tô sentindo um desconforto, mas eu sei que é normal. A gente acaba estranhando, mas tá muito recente. Eu sinto umas pontadinhas. Quando dá é assim do nada. E também sinto o Jorge chutando muito lá. Ele já chutava, agora ele tá chutando mesmo", declarou influenciadora.

Na intervenção cirúrgica de cerclagem, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Stênio Gaivão, obstetra da paciente, de forma bem-sucedida, sem intercorrências, no dia 9 de novembro de 2023, às 18h30", informou o boletim médico da pernambucana.

"Eu sou medrosa', diz influenciadora sobre cirurgias estéticas

Um seguidor questionou na rede social se Ary gostaria de fazer alguma intervenção estética no corpo. Ela respondeu que não pretende por medo.

"Depois que eu entrei em uma sala de cirurgia, fiquei com mais medo da sala do que da cirurgia. Vocês não têm noção de como ficou a minha cabeça. Eu fiquei nervosa. Quando eu puder correr de cirurgia, vou correr. Até o parto vou tentar normal. Fiquei com medo", disse ela, que nem pensa em cirurgia estética após o parto. "Quero aproveitar o meu neném e depois quero ter outro filho", explicou Ary Mirelle.