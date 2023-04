Fãs de Gustavo Mioto são atingidos por fogos de artifício em show em SP; jovem ficou ferida

Fãs do cantor sertanejo Gustavo Mioto passaram por um grande susto durante um show na madrugada deste domingo (16) na Expo Guaçu, em Mogi Guaçu, em São Paulo. Fogos de artifício, que faziam parte da apresentação, foram disparados de forma errada em direção ao público.

Uma jovem de 22 anos sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau na cervical e no antebraço esquerdo. Ela relatou que foi atendida por profissionais de saúde de uma ambulância próxima ao recinto do evento e "encaminhada ao PS local". Ela registou um boletim de ocorrência sobre o caso. As informações são do portal g1.

Em imagens que circulam nas redes sociais, a jovem, que estava em um camarote da festa, aparece sendo atingida pelo fogo. Segundo testemunhas, outras pessoas também sofreram lesões por conta das chamas.

Gustavo Mioto se pronuncia

Em nota, a assessoria de Gustavo Mioto informou que suspendeu o equipamento que causou o acidente dos seus próximos shows.

Nas redes sociais, o artista esclareceu que não participou da montagem e do disparo do equipamento, mas se desculpou pelo ocorrido e prestou solidariedade às vítimas.

"Fiquei muito preocupado e fico feliz que não tenha sido nada muito grave, mas fiquem tranquilos, vocês têm o nosso telefone, o que vocês precisarem, me ponho à disposição. Deus abençõe, peço desculpas mais uma vez e espero vocês no próximo show aqui perto para a gente ter uma experiência muito melhor e vocês terem a experiência perfeita que vocês merecem", disse o artista no vídeo.