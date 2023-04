Mara Pavanelly tem carro levado de estacionamento por problema jurídico com Tuta Sancho; entenda

A cantora Mara Pavanelly passou por um susto após sair de um comércio, em Fortaleza, e não encontrar o carro no estacionamento. Segundo a forrozeira, uma pessoa ligada ao antigo empresário dela foi vista — em imagens de câmeras de segurança — levando o veículo. A artista e o antigo gestor da carreira romperam contrato no início do ano e, desde então, passam por conflitos jurídicos.

Com muito nervosismo, em vídeo no Instagram, a cantora explicou a situação e o susto que passou ao lado do filho.

Assista:

"Eu vivenciei uma coisa que jamais imaginaria que ia viver. Estava no shopping com a minha família, né? Na saída da noite me deparado com a falta do carro no estacionamento. Foi um grande susto. Fui procurar, saber o que tinha ocorrido, com a segurança do estabelecimento. Aí veio a surpresa: levaram o meu carro, sem minha autorização, sem aviso prévio, na surdina mesmo", relatou Mara Pavanelly.

A cantora informou que reconheceu a pessoa que levou o carro como um funcionário do empresário Tuta Sancho. "Talvez com a chave reserva, algum outro artifício, não sei", ressaltou Mara Pavanelly.

Ainda em vídeo, a artista explicou a situação jurídica do bem.

"Embora esteja ainda no nome da empresa delas, quero deixar bem claro que todos os custos, tributos, financiamentos, tudo, eram pagos por mim, descontando da minha remuneração mensal. Tinha muitos pertences meu, do meu filho no carro. Inclusive, meu filho nem pra escola foi porque a mochila dele ficou dentro do carro. Situação bem constrangedora para uma criança de 10 anos de idade", contou.

Mara Pavanelly Cantora "Foi altamente frustrante, revoltante. Quero comunicar que já tomei todas as medidas cabíveis e estou acionando todas as instâncias para solucionar imediatamento todo ocorrido."

Empresário rebate cantora

Após a publicação de vídeo, o empresário Tuta Sancho publicou nota contra as informações bancárias referentes ao pagamento do veículo.

"Sobre as calúnias e inverdades propagadas por Zilmara Maria de Moraes Barros, utilizando-se do perfil no Instagram denominado 'Mara Pavanelly', marca ainda pertencente à empresa constituída comigo e outro sócio, a qual vem sendo dissolvida de maneira legal pelas vias judiciais, chamada de Mara Pavanelly produções musicais, esclareço que o veículo mencionado sempre foi de propriedade exclusiva da empresa TS Eventos, e desde sua aquisição foi financiado junto ao banco Bradesco, e todas as suas parcelas do financiamento devidamente pagas, em dias pela TS Eventos".

No informe, Tuta Sancho ainda ressaltou que a cantora não fazia parte da sociedade entre os antigos empresários. "A artista nunca fez parte da sociedade da 'TS Eventos', o veículo nunca foi de propriedade da referida artista e deveria ter sido devolvido à empresa proprietária desde o fim da parceria entre a 'TS Eventos' e a artista".

Por fim, o empresário aponta que o vídeo de Mara Pavanelly foi publicado com objetivo de direcionar a opinião pública a um erro de julgamento.

"Quaisquer factoides irresponsavelmente expressadas não passam de vitimismo, visando conduzir a opinião pública a um erro de julgamento, utilizando-se da sua imagem para prejudicar outrem em todos os aspectos, sobretudo financeiro, promovendo a disseminação de faros inverídicos, notícias falsas e, principalmente, e um discurso de ódio. Todas as medidas judicais e policiais já foram rigorosamente adotadas desde a noite de ontem", concluiu o empresário em comunicado.