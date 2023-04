Ex-empresário de Mara Pavanelly recebe ameaças e ingressa com processo após conflito com cantora

A confusão entre Tuta Sancho e Mara Pavanelly ganha mais um capítulo. Após a pernambucana publicar vídeo no Instagram informando que um funcionário do empresário levou o carro que ela usava de um estacionamento privado em Fortaleza, ele alega que passou a receber comentários ofensivos e até mesmo ameaças de morte em redes sociais.

Com objetivo de cessar os ataques nos perfis do empresário, os advogados de Tuta Sancho entraram com uma representação criminal, protocolada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, pedindo para que se oficialize o Facebook (Meta) — responsável pela plataforma Instagram e WhatsApp — para identificar, em 24 horas, os autores de comentários ofensivos e ameaças de morte.

Em entrevista exclusiva à coluna, os advogados Ricardo Valente e Túlio Magno, defesa do ex-empresário da cantora, revelaram que o DHPP recebeu o documento na sexta-feira (14).

Legenda: Conflito entre Mara Pavanelly e Tuta Sancho tomou conta dos perfis de forró Foto: Reprodução/Instagram

"Pedimos a busca e apreensão dos aparelhos de celulares para fins de comprovação desses ataques e pedimos também que sejam notificadas Apple, Facebook e Instagram, para que mandem para a autoridade policial as identidades e endereços dos autores dos ataques para tomarem as providências”, informou o advogado Ricardo Valente.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que apura uma possível ameaça contra um homem, que teria ocorrido por meio das redes sociais.

Ataques nas redes sociais

Desde a publicação do vídeo de Mara Pavanelly no Instagram, a defesa alega que o ex-empresário da cantora precisou bloquear comentários em postagens para evitar os ataques.

“Para evitar prolongar a discussão, ele achou por bem fazer a publicação [nota após o vídeo] e restringir os comentários. Não é a intenção dele prorrogar a discussão. Era só manifestar a opinião contradizendo o que ela falou, além de encerrar o assunto”, explicou o advogado Túlio Magno.

Os advogados do empresário afirmam também constar na representação criminal indícios da existência de um grupo de WhatsApp, identificado como “Central Mara Pavanelly”, de onde possivelmente estariam saindo as ações de ataques para derrubar os perfis ligados ao empresário.

Em processo, a defesa de Tuta Sancho solicitou a quebra do sigilo telemático de todos os membros do grupo de WhatsApp ‘Central Mara Pavanelly’.

Mara não incitou violência, diz defesa de cantora

A coluna entrou em contato com os advogados da cantora Mara Pavanelly. Em nota, João Paulo Peixoto e Mayara Lima — assessoria jurídica da artista — informaram que Mara repudia qualquer ato de violência e prática delituosa, acreditando na Polícia e na Justiça.

"Em relação às pretensas ameaças na internet, a cantora nunca incitou nada e ninguém à prática de qualquer ato ilegal, apenas relatou os fatos, e é contrária a qualquer tipo de violência, até porque foi vítima de violência, acreditando na Polícia e na Justiça", declarou a defesa da cantora Mara Pavanelly.