Sertanejo Zé Ottavio colide de jet-ski e perde quatro dentes

O cantor araguainense Zé Ottávio passou por um susto ao sofrer um acidente aquático no sábado (30), quando andava de jet-ski, no lago de Babaçulândia (TO). Ele colidiu com outra moto aquática e sofreu ferimentos na cabeça e no rosto. Além disso, perdeu quatro dentes e passará por tratamento odontológico nesta semana para reconstruir o seu sorriso.

A princípio, o artista foi levado para o Hospital Regional de Araguaína, mas depois acabou sendo transferido para um hospital particular da cidade. O sertanejo também deverá ser levado para Goiânia (GO) ou São Paulo (SP) para repetir exames, mas antes será preciso cuidar dos dentes e do rosto.

Nas redes sociais, o sertanejo garantiu que está bem. “Galera, só passando para avisar que já estou em casa e já saí do hospital. Hoje Deus me deu mais uma oportunidade de viver, estou bem graças a Deus. Obrigado a minha família e amigos por todo o cuidado”, disse ele nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, em maio deste ano, Zé Ottávio se envolveu em um acidente de carro. Ele estava em um veículo com sua família e amigos quando bateu em um cavalo que apareceu na pista. O animal morreu no local, mas os ocupantes do automóvel não tiveram ferimentos graves.

Na ocasião, ele contou como foi o acidente. “Entrou um animal na pista e não conseguimos frear. Estávamos devagar, se estivesse mais rápido tinha acontecido algo pior. Se a gente joga pra esquerda, pegava o carro que estava vindo, se a gente joga pra direita, caía em um buraco, então a alternativa que tinha era essa, não deu para frear e aconteceu o que aconteceu”, afirmou.