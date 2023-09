Maraisa vê homenagem a Marília Mendonça na estrada e para caminhão para abraçar motorista

Maraisa, da dupla com Maiara, se emocionou neste sábado (30) ao ver na estrada uma carroceria que estampava o rosto de Marília Mendonça — a cantora morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Vídeos do encontro entre a sertaneja e a caminhoneira, que voltava de Goiânia, foram compartilhados pelo empresário Fernando Mocó, noivo de Maraisa, no Instagram, e repostados pela motorista.

"Estou desacreditada. Fiquei muito feliz! Maraisa viu minha homenagem para a nossa rainha. Tô achando que foi sonho. Foi maravilhoso, estou em choque, sem acreditar. Estou até me beliscando", comentou a caminhoneira, que se chama Laís e também é influenciadora digital, em seu próprio perfil no Instagram.

Segundo Laís, é comum, na estrada, que as pessoas tirem fotos e buzinem ao ver o rosto de Marília, em reforço à homenagem. No entanto, a caminhoneira confessou que não esperava esbarrar com Maraisa.

Maraisa pediu para parar o caminhão

"O carro pareou do meu lado, uma moça abriu o vidro e me mostrou um crachá. Quando abri a janela e olhei, a Maraisa deitou no banco da frente e eu fiquei em choque. Ela falou que achou lindo, que tinha amado a homenagem e me mandou um beijo", contou a caminhoneira na rede social.

Em seu perfil, Laís compartilha várias fotos de pessoas que tiram foto na frente da carroceria que homenageia Marília. "Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre", escreveu em uma das legendas.