Maraisa está noiva de empresário Fernando Mocó após 3 meses de namoro: 'eu venci'

A cantora Maraisa anunciou que está noiva do empresário Fernando Mocó após 3 meses de namoro. A novidade foi compartilhada pela artista nas redes sociais nesta quinta-feira (28). Por meio dos Stories do Instagram, ela publicou uma foto da troca de alianças. "Um dia essa hora chega para todos. Eu venci!", escreveu ela na legenda com a música 'We Are the Champions', da banda Queen.

A dupla de Maiara, que assumiu o relacionamento com o empresário em julho deste ano, ainda se declarou para o amado em outra publicação, celebrando a união dos dois. "Chuva de bençãos para a nossa união. Te amo", disse.

Alianças

Segundo informações da revista Quem, as alianças de noivado são avaliadas em mais de R$ 22 mil, modelo da marca Bvlgari. A surpresa, com direito a jantar à luz de velas, aconteceu durante uma viagem do casal a Porto Feliz, município de São Paulo. Eles estão hospedados no Hotel Fasano Boa Vista, com diárias que custam a partir de R$ 3 mil.

Apesar de a relação ser recente, Maraisa e Fernando são amigos desde a infância. O empresário, dono de uma famosa loja de produtos automotivos, acompanha a cantora com frequência em seus shows.

Neste mês, durante participação no podcast Podpah, a sertaneja negou os boatos de que estaria grávida. “Estão o tempo inteiro falando isso. Eu não estou grávida, galera. E é muito difícil eu ficar grávida. Eu tenho DIU, chip, tem cinco anos que eu não sei o que é menstruar. Vai dar trabalho, eu não estou grávida, não”, explicou.

Apesar disso, Maraisa disse que não descarta a possibilidade de ser mãe. Por isso, cogita congelar seus óvulos em breve.