Maraísa assume namoro com empresário Fernando Mocó e movimenta fãs nas redes

A cantora Maraísa, da dupla sertaneja com Maiara, publicou a primeira imagem ao lado do namorado nas redes sociais nesta quinta-feira (29) e animou os fãs que já especulavam sobre o novo affair da artista. Sem muitos detalhes, Maraísa confirmou o envolvimento com o empresário Fernando Mocó.

A novidade, claro, movimentou parte dos fãs da dupla. "Conta para a gente, que shipper colocamos hein?", disse um dos usuários do Twitter. Enquanto isso, outra fã celebrou a felicidade da cantora. "Tá feliz, mô? Eh o que importa. Aproveita. Noix (sic) te ama de qualquer jeito, com qualquer pessoa", comentou.

Quem é Fernando Mocó?

Empresário, Fernando tem um filho de seis anos e é dono de uma loja de móveis e eletrodomésticos, além de uma distribuidora de itens automotivos.

Legenda: Maraísa publicou a imagem no Instagram e deixou emojis apaixonados Foto: reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o empresário possui apenas 52,8 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha fotos de viagens.

Em um registro, ele até aparece com o cantor Leonardo enquanto visitava uma fazenda.

Isaías CDs investe

Antes de anunciar o namoro, Maraísa acabou surpreendida por um ato de romantismo durante show no São João de Petrolina, no domingo (25), quando recebeu um buquê de flores do empresário cearense Isaías Duarte. Segundo o colunista Leo Dias, nos bastidores da apresentação, ele se declarou para a sertaneja.

"Ela deve ter me pegado, eu não peguei ela, quando eu vou pegar mulher eu pego valendo e eu quero pegar ela [Maraísa], mas pegar para valer mesmo, para vida toda. Só tive três namoradas na minha vida inteira", teria declarado ele nos bastidores.

Maraísa até tentou se esquivar dos flertes do empresário, afirmando ter a agenda muito lotada, mas ele ainda insistiu. "Eu faço questão de ser seu segurança, nem mosca pousa em você, meu amor", continuou.

Ao fim, ainda em meio a uma entrevista, o empresário fez uma espécie de "previsão" do futuro. "Vai ter um filho comigo, eu tenho seis", declarou ele.