Wesley Safadão apresenta quadro de disfonia e cancela apresentação em São Paulo

O cantor Wesley Safadão precisou cancelar show no evento "Arraial Estrelado", programado para acontecer em São Paulo, para tratar um quadro de disfonia. A informação foi divulgada pela organização da festa, nesta sexta-feira (30).

"Informamos que o cantor Wesley Safadão vem apresentando sintomas de 'Disfonia' – que afeta sua saúde vocal e compromete o bom desempenho de suas atividades", informou a organização no início do comunicado.

Apesar do anúncio, Wesley Safadão ainda cumpre agenda de shows nesta sexta. Ele realiza apresentações em Ipiaú e Itabuna, na Bahia.

"Ainda que esteja realizando apresentações artísticas nesta semana, o cantor necessitará de descanso para cuidar de sua saúde nos próximos dias. Sendo assim, mesmo com empenho e esforço do artista de cumprir sua agenda de shows, por decisão da equipe médica, Wesley Safadão não se apresentará no evento agendado para o dia 02 de julho", diz informe da organização.

Um quadro de disfonia pode incluir: Esforço para emitir a voz; Cansaço ao falar; Dificuldade em manter a voz; Rouquidão; Variações na frequência habitual da voz; Falta de volume e projeção; Pouca resistência ao falar; Perda da eficiência vocal. Há diversas causas para as disfonias, sendo a laringite a mais comum. Outras motivações são traumas cirúrgicos, alergias, uso de álcool, infeccções, doença do refluxo, uso de medicamentos, doenças neuromusculares, lesões, entre outros impactos. Repouso vocal, higiene vocal, terapias vocais, antibióticos e até cirurgias podem ser solicitados por médicos para tratar a disfonia.

Público pode trocar ingressos

Os ingressos para o show do cantor poderão ser reembolsados ou trocados por uma nova data dentro do calendário do evento — que acontece aos fins de semana entre 1 e 16 de julho — até o dia 14 de julho pelo e-mail contato@ingresse.com.

Pedidos de reembolso não realizados serão automaticamente efetivados após esta data.