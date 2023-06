João Gomes e Ary Mirelle vão se casar antes de bebê nascer, diz colunista

A influenciadora Ary Mirelle e o cantor João Gomes irão se casar em breve. O casal já está preparando a cerimônia. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira (29).

Conforme a jornalista, o cantor foi pressionado pela sogra, que afirmou que a filha dela não é “de bagunça” para ter um filho sem uma aliança.

Ainda segundo fontes da colunista, o cantor pernambucano quer fazer a festa do casório na roça e tudo vai acontecer antes do herdeiro ou herdeira dos dois vir ao mundo.

Possíveis nomes do bebê já escolhido

Durante gravação do programa "Profissão Repórter", Ary Mirelle mostrou fotos do primeiro ultrassom e acabou soltando os possíveis nomes da criança do casal.

“Se for menino é Pedro. Se for menina, ainda estamos decidindo. Menina talvez seja Aurora”, revelou ela sobre os possíveis nomes do bebê.

João também apareceu emocionado falando da criança: “Ela está gestante. Então vamos receber a pessoa mais especial da nossa vida, que vai nos unir”.