João Gomes e Ary Mirelle revelam possíveis nomes de filho ao ‘Profissão Repórter’

O programa Profissão Repórter dessa terça-feira (27) mostrou a maratona de shows que João Gomes vive no mês de junho, devido ao São João. Caco Barcellos, apresentador do programa, desembarcou em Petrolina (PE) para conhecer o apartamento que o artista vive com a namorada, Ary Mirelle, grávida do primeiro filho do casal.

“Se for menino é Pedro. Se for menina, ainda estamos decidindo. Menina talvez seja Aurora”, revelou ela sobre os possíveis nomes do bebê.

João também apareceu emocionado falando da criança: “Ela está gestante. Então vamos receber a pessoa mais especial da nossa vida, que vai nos unir”.

O cantor mostrou no programa a casa que comprou para a mãe, Kátia Gomes, em um condomínio na cidade, e o terreno em que construirá a futura casa para morar com Ary.

O casal ainda exibiu os presentes que recebeu dos fãs, ente canecas e até macarrão instantâneo personalizado com a foto dos dois. “Depois que ela [Ary] chegou, é só presente para ela. Esquece presente para mim! Não tem muita coisa para mim não”, brincou João.

Na reportagem, Ary aparece almoçando na casa da sogra e a abraçando, mostrando que os desentendimentos entre as duas ficaram para trás.