Zezé Di Camargo é criticado por 'imitar' movimentos de homem autista durante encontro em show

Um vídeo em que Zezé di Camargo, da dupla com Luciano, aparece imitando gêmeos autistas viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (27). O cantor foi flagrado, no último sábado (24), imitando o movimento repetitivo de um deles. Os gêmeos Ângelo e Augusto Maia são influenciadores e acumulam mais de 100 mil seguidores no Instagram.

No Instagram o influenciador digital Ivan Baron, explicou que o gesto do cantor pode ofender pessoas autistas. "É muito problemático quando pessoas neurotípicas tentam imitar comportamentos, gestos, atitudes de neurodivergentes, na tentativa de fazer uma gracinha, piada. Por mais que seja de maneira afetuosa, isso não se faz, não é legal e é sim capacitista", disse em vídeo.

"O jeito que o rapaz faz no vídeo é a maneira que ele tem de ser expressar de forma única e particular, que só ele tem. Por isso, isso não deve ser imitado por ninguém, e, sim, respeitado", continuou Baron.

A influenciadora digital Alexia Brito, também conhecida como @botaa_po, parabenizou Baron pelo vídeo. "Muito importante e necessário o seu posicionamento", escreveu.

Uma internauta agradeceu o influenciador por dar voz a pessoas neurodivergentes. "Obrigada por ajudar nos autistas e dar voz a esse tipo de atitude desrespeitosa que as pessoas muitas vezes fazem sem se dar conta. Deficiência não é piada", escreveu.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria do cantor Zezé di Camargo e aguarda resposta.