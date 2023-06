Empresário Isaías CDs surpreende Maraísa em show e declara: 'Vai ter um filho comigo”

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, foi surpreendida por um ato de romantismo durante show no São João de Petrolina, no domingo (25). Ela recebeu um buquê de flores, enviado pelo empresário cearense Isaías Duarte. Segundo o colunista Leo Dias, nos bastidores da apresentação, ele se declarou para a sertaneja.

Em entrevista ao jornalista, Isaías CDs — assim chamado no meio musical — revelou as intenções com a Maraísa. A artista contou que já conhecia o empresário, pois ele teria se relacionado com uma amiga dela, porém ele negou e aproveitou para flertar com a sertaneja.

“Ela deve ter me pegado, eu não peguei ela, quando eu vou pegar mulher eu pego valendo e eu quero pegar ela [Maraísa], mas pegar para valer mesmo, para vida toda. Só tive três namoradas na minha vida inteira”, disse o empresário.

Surpreendida com a declaração, Maraísa questionou: “Para vida toda?”. E Isaías respondeu: “Você não é mulher só para um pega”.

Isaías declarou querer um filho com a sertaneja

Durante a entrevista, Maraísa tentou se esquivar dos flertes do empresário e diz: “Eu trabalho muito, eu tenho que fazer show, rodar o Brasil”, mas ele insiste na paquera e declara: “Eu faço questão de ser seu segurança, nem mosca pousa em você, meu amor”.

Ao ser questionado por Leo Dias, quais são suas verdadeiras intenções com Maraísa, Isaías afirmou: “Vai ter um filho comigo, eu tenho seis”.

A sertaneja então rebateu: “Você tem seis e quer mais um?” e ele afirmou: “Sim, porque agora eu quero ser pai. Antes não tive oportunidade de ser pai por causa de muito trabalho e agora eu quero ser pai de um filho com você”, finalizou o empresário.