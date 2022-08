Jamile Lima anuncia fim do relacionamento com Isaías CD

A ex-dançarina e influenciadora digital Jamile Lima anunciou o fim do relacionamento com Isaías CDs, empresário do Aviões do Forró. A informação foi compartilhada por meio das redes sociais, neste domingo (21), detalhando que os dois seguem amigos, mas que ela não se sente confortável para falar. (Leia nota na íntegra ao final da matéria).

"Esse é um assunto pessoal sobre o qual não gostaria e não me sinto à vontade para falar mais nada por aqui", escreveu Jamile nos stories do Instagram.

O namoro iniciou durante a pandemia de Covid-19. Em novembro de 2020, Isaías pediu Jamile em casamento nas Ilhas Maldivas.

Conforme a ex-dançarina, foi difícil tomar a decisão, mas os dois se separarm em "comum acordo". "Eu e Isaias seguiremos como amigos, nos respeitando e nos apoiando como sempre foi. Uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária para o momento que vivo hoje", acrescentou.

Jamile Lima Influenciadora digital Resolvemos dar um ponto final na nossa história com dignidade, coragem e valores que vivemos e acreditamos serem imprescindíveis para que haja respeito e admiração nos dias que se seguiram!

A influenciadora ainda agradeceu pelo carinho dos fãs e amor que dedicaram a relação entre ela e Isaías. Por respeito aos seguidores, decidiu compartilhar a decisão.

"Para que não apareça nenhum tipo de especulação, questionamento ou fofoca do que aconteceu. Esse assunto se encerra por aqui", concluiu.

Relacionamento de Isaías e Jamile

Isaías CDs e Jamile Lima retomaram o relacionamento durante a pandemia. Em setembro de 2020, eles foram juntos para a gravação do DVD do cantor Xand Avião, em Porto de Galinhas (PE). O casal chegou a postar fotos românticas nas redes sociais.

Já em novembro de 2020, os dois noivaram após Isaías pedir a ex-dançarina em casamento nas Ilhas Maldivas. Com ajuda de influenciadoras digitais presentes na viagem, o empresário declarou amor por Jamile Lima.

No pedido de casamento, Isaías CDs lembrou que os dois possuem 22 anos de história. Após discurso caloroso, de joelhos, e ao ouvir o "sim", ele trocou as alianças com a influenciadora.

Leia nota na íntegra

"Eu e Isaias seguiremos como amigos, nos respeitando e nos apoiando como sempre foi. Uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária para o momento que vivo hoje. Após 23 anos, nos reencontramos e decidimos viver o que nunca tínhamos tido a oportunidade de viver.

Resolvemos dar um ponto final na nossa história com dignidade, coragem e valores que vivemos e acreditamos serem imprescindíveis para que haja respeito e admiração nos dias que se seguiram!

Obrigada pelo amor que vocês sempre dedicaram a nossa relação! Esse é um assunto pessoal sobre o qual não gostaria e não me sinto à vontade para falar mais nada por aqui! Só vim em respeito aos meus filhotes e para que não apareça nenhum tipo de especulação, questionamento ou fofoca do que aconteceu. Estamos bem e cientes da nossa decisão!

Aqui é uma extensão da minha família e como sempre torceram pela minha felicidade, comunicá-los em primeira mão seria o certo! Acreditem, o amor existe e vai continuar vivo, mas será vivido de outra forma! Estamos bem, continuaremos amigos, porém, cada um seguirá o seu caminho! Amo vocês, filhotes! E esse assunto se encerra por aqui!".