Mãe de João Gomes chora ao lembrar dificuldades: 'trabalhei na agricultura'

A mãe do cantor João Gomes, Katia Gomes, se emocionou durante entrevista ao programa "Profissão Repórter", exibido na terça-feira (27) pela TV Globo.

“Trabalhei na agricultura, trabalhava na uva. O João era bem pequenininho e ficava com uma senhora, Dona Mazinha, que cuidava dele. (...) Eu tinha medo de ele se perder. A sociedade é muito cruel. Ela julga a mãe solteira”, contou ela.

Na conversa, ela também disse como João se comportava na infância, e revelou desejar passar mais tempo com o filho: “O João era um menino que ficava com todo mundo, que obedecia. Eu queria muito ter o tempo que eu tenho hoje com o Matheus [irmão], com o João”.

Jogador de futebol

Ainda na entrevista, Katia Gomes disse ter se surpreendido com a escolha do filho em ser artista. Segundo ela, João queria ser jogador de futebol.

“O João sempre foi um orgulho como filho, como a pessoa que ele é, o rapazinho que se tornou. Um menino do bem, mas o artista foi algo novo para mim, uma surpresa, porque o sonho dele era ser um jogador de futebol”, declarou.