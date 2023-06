Maisa encontra João Gomes e Ary Mirelle e brinca sobre gravidez: 'principal atração da noite'

Maisa Silva encontrou João Gomes e Ary Mirelle em um show do cantor em Sairé, no interior de Pernambuco, no último sábado (24). Nos 'Stories' do Instagram, a atriz brincou que foi ver "a atração principal da noite" e apontou para Ary Mirelle, que está grávida do primeiro filho com o artista pernambucano.

"A gente veio ver a atração principal da noite, nossa princesa Ary e o bebê", disse Maisa no camarim de João. Depois, a atriz brincou de acariciar a barriga do cantor, que estava se servindo de uma dose de cachaça nos bastidores do show.

Legenda: Maisa mostrou a barriguinha de gravidez de Ary Mirelle em seus 'Stories', no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Crush superado

Em maio do ano passado, João Gomes revelou, em entrevista ao jornal Extra, que já se apaixonou por Maisa, com quem cultiva uma amizade desde que os dois começaram a trocar mensagens pelo Instagram.

"Ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso. Quando fui responder, vi que tinha uma mensagem muito antiga minha, de 2017, me declarando, não sei nem o que eu tinha na cabeça na época. Acho que queria ser tanto amigo dela, que mandei aquele direct", disse, à época, o cantor.

Depois disso, circularam rumores de que os dois viviam um 'affair', mas o romance sempre foi desmentido por ambos, que garantem ser amigos.

Gravidez

João Gomes, 20, e Ary Mirelle, 22, anunciaram a gravidez do primeiro filho recentemente. A gestação não foi planejada, segundo a influenciadora. Contudo, ela afirmou que os dois sempre quiseram que um bebê se somasse à relação.