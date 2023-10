Simone Mendes relata mudança após fim da dupla com Simaria: 'a vida me mostrou que sou capaz'

A cantora Simone Mendes fez uma aparição no "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, na manhã desta segunda-feira (02). No programa, a cantora relembrou o fim da dupla com a irmã, Simaria, e revelou detalhes da vida pessoal ao optar pela carreira solo.

Em desabafo, a entrevistada revelou que encarou a separação com a irmã como uma forma de aprendizagem: “Me trouxe ensinamentos. A vida me mostrou que eu sou capaz, que eu sei fazer, que eu tenho talento. Muitas vezes a gente se coloca em lugares que a gente às vezes se acha incapaz de não fazer”.

Veja também

A sertaneja conta que escolheu, então, por focar no desafio que se apresentava, o de construir uma carreira solo. “Quando me vi na responsabilidade de administrar uma carreira, uma empresa, uma vida, arregacei as mangas e fui, batalhei, corri atrás de tudo isso e ver isso se materializar, de me tornar uma das maiores artistas, hoje, do nosso país, é um presente muito lindo. Me trouxe uma força”, declarou.

Por fim, a artista explicou que a situação a fez poder experimentar coisas novas em sua carreira. “Me tirou de uma caixinha para poder enxergar a vida diferente”, disse a esposa de Kaká Diniz, sendo ovacionada pela plateia.