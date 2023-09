Simone Mendes anuncia gravação de novo DVD em Fortaleza: 'será muito especial'

A cantora Simone Mendes anunciou que irá gravar um novo DVD em Fortaleza em dezembro de 2023. Segundo a artista, a escolha pela capital do Ceará como cenário do novo trabalho é uma forma de agradecimento ao apoio dos fãs do Nordeste em sua carreira.

"Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que conquistei com Cintilante. Vivo um momento muito especial na minha carreira. Voltar a Fortaleza é uma forma de agradecimento a tudo que o Nordeste significa na minha carreira. Será um DVD muito especial!", celebrou Simone Mendes.

O anúncio do projeto inédito acontece em meio à turnê Cintilante, a primeira de sua carreira solo. Enquanto cumpre agenda de shows, Simone vem trabalhando na escolha do repertório. Segundo a assessoria da artista, ela tem realizado audições para a seleção da setlist de sucessos.

Simone acaba de atingir a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 200 milhões de plays na plataforma. O hit 'Erro Gostoso', do Cintilante, ocupa a 22º posição entre as 100 músicas mais tocadas do Brasil no streaming. Já no YouTube, a vocalista acumula mais de 36 milhões de acessos.