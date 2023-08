Simone Mendes volta ao passado e faz novas versões de músicas do Forró Muído; escute

Os apaixonados pela carreira da cantora Simone Mendes acabam de ser presenteados com um mergulho no passado da "coleguinha". A baiana lançou — na plataforma Sua Música — um álbum promocional com grandes sucessos da carreira de quando atuava na banda Forró do Muído.

Nos anos 2000, Simone fez nome no Nordeste em parceria com a irmã, Simaria, e com o cantor Binha Cardoso no grupo de forró. Com residência em Fortaleza, ela era nome presente nos setlist de rádios e programas de TV no Ceará.

Escute canções:

Juntos, eles desbravaram o Nordeste com um forró traçado de forma mais forte pela sanfona, zabumba e triângulo. O xote era a cadência que traçava o repertório do trio.

As canções "Palácio e Castelos", "Sorte", "São Amores", "Mentes Tão Bem", "Tá com Medo de Amar É" ganharam nova roupagem no álbum lançado nesta semana.

As canções trazem ainda elementos típicos do forró eletrônico como a presença do saxofone e backing vocals.

As canções são lembradas até hoje nos shows por onde Simone Mendes toca. Ela mesma conta com um bloco com letras do passado forrozeiro no repertório das apresentações.