Vitinho Imperador busca parceiros e espaço no mercado musical do Ceará; assista

Aos 22 anos, Vitinho Imperador é um dos nomes do piseiro que buscam espaço no mercado musical cearense. Nesta semana, em entrevista exclusiva à coluna, ele falou do desejo por shows em Fortaleza.

Natural de Maceió, o despertar pela música de Vitinho começou ainda na infância. Ele acompanhava o pai em apresentações em bares e restaurante e, desde muito cedo, já tinha facilidade em compor.

Veja entrevista:

Foi nas mídias sociais, durante a pandemia, que ele viu o sonho ganhar novas formas. Com o piseiro — som derivado do forró — Vitinho ascendeu.

Com a canção “Volta Rapariga”, alcançou mais 100 milhões de visualizações somando dados de diferentes plataformas. Ele também já atingiu 4 milhões mensais de players no Spotify.

Como compositor, Vitinho Imperador diz ter inspirações na própria vida como solteiro e de produções audiovisuais dos apps de streaming. "Estou solteiro. E solteiro também sofre. Busco assistir filmes românticos, viajo nos filmes e vou compor".

De olho no mercado musical e feats no Ceará

Para o segundo semestre de 2023, Vitinho Imperador diz planejar entrar com mais força em cidades do Nordeste.

"Minha agenda hoje é forte em cidades de estados como Rondônia e Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando pra pegar o público daqui, do Nordeste. Temos planejamento para entrar em Fortaleza", declarou cantor.

Vitinho Imperador pontuou ainda querer gravar feat com um nome em alta do Ceará: "O Nathanzinho tá numa vibe massa. Acho que encaixaria bem".

O artista já cantou ao lado de outros nomes da música, como Dennis DJ, Lan Presidente, MC Danny, Menor Nico e Josué Bom de Faixa.