Peruanno revela como se tornou sócio de Solange Almeida e confessa receios de voltar ao Ceará; veja

Israel Barbosa, conhecido pelo nome de Peruanno, de 35 anos, é o primeiro artista empresariado pela cantora Solange Almeida. Há quatro meses morando em Fortaleza, o artista prepara lançamentos musicais e um novo modelo de show.

Natural de Orós, no interior do Ceará, ele ficou conhecido no Nordeste pela passagem na banda Cavaleiros do Forró.

Assista à entrevista:

"Tudo começou na Cavaleiros, uma história de caminhada para o sucesso. Em 2012, no finalzinho do ano, o Alex [empresário] me faz o convite, ele chegou de helicóptero na minha cidade", lembrou o cantor cearense. Na banda, um dos primeiros hits foi a canção "Vai Correndo Atrás".

O maior sucesso na voz do cantor aconteceu em 2014: a composição "Gelo na Balada". A letra chegou a fazer parte do repertório de diferentes bandas do forró.

Receio de retornar ao Ceará e planos

No início do ano, Peruanno vivia em Maceió com a família. Durante um evento, em um encontro com Monilton Moura — marido de Solange Almeida — o cearense acabou falando do desejo de retorno ao Ceará e os receios da mudança de território.

Peruanno Cantor Eu estava em Maceió e já pretendia voltar ao Ceará, pra minha terra, onde me sinto bem. Em uma conversa com Monilton, eu expresso isso pra ele. O meu medo era de sentir represália no meio musical. Ai o Monilton vai, diz: 'Vem, que se for por isso, fica tranquilo. Te prometo trabalho'. Eu logo me interessei

Do Ceará, grandes produtoras disputam territórios musicais em todo o Nordeste. As empresas Vybbe, Camarote Shows e D&E são os principais selos presentes em grandes festivais.

Na última semana, Peruanno vem trabalhando a divulgação do clipe de "Parabéns Pra Você", produção musical que contou com participação de diferentes influenciadores digitais.

Para o artista, o mês de agosto será de planejamento de produções musicais e agenda de shows.

"Esse momento é de desacelerar para pensarmos em expansão. Este mês de agosto seguramos tudo. Vamos sentar, falar sobre repertório, letras, clipes, montar show, estamos se preparando para fazer tudo isso. Graças a Deus, temos pedidos e demanda de shows", relatou o artista.