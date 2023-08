Alunos da UFC fazem 'trote' em sinal e ganham R$ 100 de Nattan em Fortaleza: 'ficamos eufóricos'

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram surpreendidos pelo cantor Nattan na tarde desta segunda-feira (31) enquanto realizavam um "trote" entre os calouros do curso de Odontologia no campus de Porangabussu, em Fortaleza. Em torno de 15h, o sinal da Rua Delmiro de Farias com a Avenida José Bastos fechou e, de repente, um carro preto, no modelo Defender, da Land Rover, parou ao lado dos alunos: era a estrela do piseiro.

Para a surpresa dos universitários, que faziam a tradicional recepção dos calouros, o artista deu de presente uma cédula de R$ 100.

Segundo o estudante Caio Levy, de 21 anos, uma das meninas bateu no vidro do veículo, mas sem perceber que era Nattanzinho. Quando o motorista abriu, ela, então, se apresentou e pediu uma contribuição. Ao olhar para o banco do passageiro, levou um susto ao ver o cantor falando com ela.

"O Nattan estava com o motorista. Ela olhou para o lado, percebeu que era ele e gritou. Ninguém acreditou, ficamos eufóricos", relatou Levy.

O artista chegou a perguntar qual o valor que os estudantes precisavam. "Ele falou: 'quanto vocês querem?' Aí a gente disse: 'o que tocar no seu coração'. Aí ele deu uma nota de 100 reais", relembrou.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Nattanzinho disse que tinha acabado de chegar de Manaus e estava indo almoçar em casa.

"Parei em uma esquina e estava tendo esse trote. Elas bateram na porta do carro, eu baixei o vidro. Quando elas viram, falaram: 'Nattanzinho, qual a probabilidade?'", comentou. Foi nesse momento em que deu os R$ 100, e ainda brincou: "Eu disse: 'quero ir nesse almoço, viu? Ô almoço caro da gota'".

Veja publicação

Caio também elogiou a generosidade do cantor, que parou para bater foto com todos durante a brincadeira. "Ele foi supersimpático, muito gentil, cumprimentou todo mundo. Ainda deu tempo de juntar para a bater foto antes de o sinal abrir", completou.

De acordo com o futuro cirurgião-dentista, a quantia vai ajudar no almoço dos calouros, durante a semana de recepção dos novos alunos. "Amanhã tem almoço marcado, já dá pra garantir a refeição", brincou.