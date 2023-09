Mãe de Simone e Simaria, Mara Mendes rebate ex-genro sobre ofensas contra filha: 'fala o que quiser'

Acusada pelo ex-genro de maltratar Simone Mendes, a mãe da cantora e de Simaria, Mara Mendes, rebateu a fala. Em livro, Vicente Escrig falou sobre a dinâmica familiar da ex-esposa, Simaria, com quem foi casado por 14 anos.

Escrig relatou que a ex-esposa seria a filha favorita de Mara, que, segundo ele, constantemente proferia ofensas contra Simone, chegando a chamá-la de "feia" e "gorda".

"Como é que eu vou falar para Simone que ela está gordinha? Aquele cara ali fala o que ele quiser", disse a mãe da ex-dupla sertaneja em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira (7).

No livro "Até que a Mentira nos Separe", o ex-marido de Simaria afirma que Mara Mendes tinha comportamento abusivos com as duas filhas, mas humilhava Simone por suposta preferência por Simaria. Escrig disse que, em algumas ocasiões, as humilhações ocorriam diante de toda família.

Na obra – onde chama Simaria de "Rodolfa" por conta de ser proibido, judicialmente, de citar a ex –, ele também relata conflitos entre as irmãs.

As duas formavam uma dupla, que chegou ao fim em agosto de 2022, após um período de separação. Simone seguiu em carreira solo, enquanto Simaria deu um tempo na trajetória artística.